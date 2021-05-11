Электросчетчик с пультом. Купить электросчетчик с пультом!

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Цена: 6500 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 7000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 7500 руб.
Однотарифный
Ток: 5-80 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 9000 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 7000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 9000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 6500 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 9000 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 10000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 11000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 13500 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 17000 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 27000 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 11000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 10000 руб.
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Цена: 14000 руб.
Многотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 100 м
Снимаем видео работы вашего счетчика перед отправкой
Выставляем местное время в зависимости от региона
Используем только собственные разработки
Все пломбы заводские. В паспорте стоят все печати
Курьером. В Москве и Московской области, доставка осуществляется на следующий день, в удобное для вас время и место.
Транспортной компанией. При 100% предоплате, счетчик отправляется Транспортной Компанией. Сроки доставки от 1 до 3 рабочих дней.
Почтой России. При выборе наложенного платежа, доставка осуществляется только Почтой России. Сроки доставки от 2 до 10 рабочих дней.
Наложенным платежом. Оплата производится при получении прибора в отделении Почты России.
Банковским переводом. Оплата производится на банковский счет по реквизитам.
Наличными курьеру. Оплата производится при получении прибора у курьера.
Как установить счетчик?
Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить электрику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.
У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?
Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Энергосбыт и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.
Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?
Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.
Может ли управлять счетчиком кто-то кроме меня?
Нет. Счетчик привязан к пульту. Сигнал между ними закодирован. Управлять счетчиком сможете только вы.
Как долго окупает себя электросчетчик?
В среднем за 10 месяцев для квартир, 6 месяцев для частных домов, и 1-3 месяца для производственных помещений.
Обращались в компанию lite-tarif.ru , когда делали в квартире капитальный ремонт. Меняли всё, и даже счётчик. Так как в квартире был установлен электроплита, то решили уберечь себя от лишних трат и купили счетчик с пультом. Доставили заказ на следующий день. Спасибо за оперативность и консультацию. Очень довольны.
Понадобился умный счетчик, очень долго выбирал, и в итоге обратился в компанию lite-tarif.ru. Очень понравилось обслуживание, ребята подробно объяснили как пользоваться. Заказал и уже через 3 дня счетчик был у меня. Никаких вопросов при установки не возникло. Сейчас уже третий месяц, как пользуюсь. Экономия получается существенная.
Здравствуйте! Заказывал электросчетчик Меркурий 230ART и автоматический выключатель. Все устроило, все работает. Заказываю уже не первый счетчик и решил оставить отзыв, потому что ребята заслужили. Ни одного косяка с их стороны не было. Спасибо ребята
Хочу выразить благодарность за консультацию и быструю доставку до Екатеринбурга. Газовый счетчик брал Эльстер BK-G4, под пленку. Доставили курьерской службой прямо на дом. При установке никаких вопросов не возникло. Очень доволен покупкой.
Очень доволен счетчиком, приобретенном на вашем сайте. Работает отлично, все пломбы целы, у монтажников никаких подозрений не вызвал. Просто незаменимая вещь для предпринимателей, желающих сэкономить при растущих ценах на коммунальные услуги. Удачи вам и процветания.
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